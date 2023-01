Na Steamu se můžete zúčastnit veřejného testu Company of Heroes 3

12. 1. 2023 10:30 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Virtuální vojevůdci a milovníci válečných strategií mohou zpozornět: Chystané druhoválečné tažení Company of Heroes 3 od studia Relic nabízí možnost zúčastnit se multiplayerového zátěžového testu.

Zkouška bude probíhat až do pondělí 16. ledna a v jejím rámci si budete moct osahat osm multiplayerových map, na nichž svedete bitvy ve formátu 1v1, 2v2, 3v3 a 4v4. Pokud nemáte náladu měřit síly se skutečnými lidmi, k dispozici budou i bitvy proti umělé inteligenci. Na výběr v zátěžovém testu dostanete ze všech čtyř hratelných frakcí: Afrika Korps, Británie, Wehrmacht i Amerika.

Zájemci mohou zamířit na kartu hry na Steamu, kde si mohou zažádat o přístup do testování. Plná verze Company of Heroes 3 dorazí 23. února na počítače, v pozdější části letošního roku by pak měla vyjít i na současné generaci konzolí.