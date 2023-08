Na podzim přibude v Hitmanovi k zamordování známý DJ Dimitri Vegas

3. 8. 2023 16:30 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Už nějakou dobu víme, že studio IO Interactive dopřává holohlavému vrahovi ze série Hitman trochu zaslouženého odpočinku, protože se momentálně soustředí jednak na tvorbu hry s Jamesem Bondem, jednak na dosud nepojmenované fantasy RPG.

To však neznamená, že by do World of Assassination, který vznikl spojením novodobé trilogie Hitman do jednoho titulu, nemělo přibýt vůbec nic. Tvůrci ohlásili, že si na podzim budeme moci užít hon na nový elusive target: Napůl hudebníka a napůl narkobarona, který vystupuje pod přezdívkou The Drop. Tvář i hlas mu propůjčil renomovaný DJ Dimitri Vegas.