Na některé majitele sběratelské edice God of War Ragnarök čekalo nepříjemné překvápko – nedostali hru!

11. 11. 2022 12:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Pokud jste se nechali zlákat objemnou krabicí sběratelské edice novinky God of War Ragnarök, pak se možná zařadíte ke skupině nešťastníků. V drahé krabici sice najdete Thorovo kladivo, sošky, kostky a steelbook, ale jak už to tak u podobných edic v posledních letech bývá, obal na hru neobsahuje samotný disk se hrou.

To není nic neobvyklého, do balení se jednoduše přidává kód na stažení hry z eshopu PlayStationu a opravdu zapálení hráči a hráčky si mohou koupit samostatnou diskovou edici a placku vložit do steelbooku. Jak se ale ukazuje, někteří zákazníci ve své sběratelské edici nemají ani ten kód (místo něj obdrželi dva identické kódy pro DLC) , takže jejich čekání na vytouženou hru ani po vydání neskončilo. Snad jde o záležitost několika málo vadných kusů a Sony se k věci brzy postaví čelem a napraví ji.