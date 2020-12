Na jednotlivé epizody The Wolf Among Us: Season 2 bychom nemuseli čekat dlouho

11. 12. 2020 16:55 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Zatímco o vytouženém pokračování jedné z nejlepších epizodických adventur, které kdy opustily stěny kanceláří studia Telltale Games, stále nic moc nevíme, dostáváme od tvůrci poměrně zajímavou informaci.

Studio pracuje na celé druhé sezóně The Wolf Among Us naráz. To znamená, že se rovnou vyvíjejí všechny její epizody, které by tím pádem mohly vyjít buď ve stejný den, nebo s menšími časovými rozestupy. Původní sezóna se rozprostírala na pěti epizodách, které od sebe dělily od jednoho po čtyři měsíce.