Na cyberpunkovou kočičku ze hry Stray se můžeme těšit letos v létě

Hra Stray od studia BlueTwelve o ztracené kočce, která bloudí ulicemi kyberpunkového města, by měla vyjít brzy. Přesné datum vydání sice neznáme, ale můžeme se na hru těšit už letos v létě. To alespoň tvrdí nedávno vydaný tweet na oficiálním účtu PlayStation.

I když stránka hry, ale i Steam mají uvedené pouze letošní rok, zdá se, že se Sony rozhodlo prozradit trochu víc. Možná se brzy dočkáme i konkrétního data? Kdo ví. Rozhodně ale stojí mít tenhle titul v hledáčku. Meditativní putování v mnoha ohledech připomíná Journey a vlastně se není čemu divit. Stray stejně jako Journey vychází pod hlavičkou vydavatelství Annapurna Interactive. Co se týče platforem, Stray je naplánované pro PC, na konzolích má vyjít exkluzivně pouze pro PS5.

