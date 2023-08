Na Baldur's Gate III pracovalo 248 herců

Baldur's Gate III je svým rozsahem a větvením příběhu unikátní. A taky, že všechny variability daly hercům pořádně zabrat! Pod poklilčku z vývoje hry dala nahlédnou šéfdramaturgyně Aliona Baranova. Drtivou většinu dabingu všech 248 herců totiž provází i motion capture.

1/ BG3 thread alert



i’d like to clarify a few things about the dialogue recording process that went into making Baldur’s Gate 3, while i have peoples attention.



Firstly: for almost ALL the dialogue we recorded we ALSO captured the actors mocap data