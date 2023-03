MultiVersus v červnu zavře své brány v přípravě na plnohodnotný start

Arénová free-to-play bojovka MultiVersus, která proti sobě posílá různé postavy spadající pod společnost Warner Bros., sice přišla o 99 % hráčů, ale hra se stále nachází v otevřené betě. Tudíž vývojáři jsou plně odhodláni to dotáhnout až do úplného konce.

Proto v nedávné zprávě oznámili, že aktuální otevřená beta své brány zavře 25. června, necelý rok po spuštění. Tento krok bude provedený kvůli tomu, aby se tvůrci mohli plně zaměřit na vývoj a plnohodnotný start, na který dojde někdy začátkem roku 2024.

CEO studia Player First Games, Tony Huynh, ve zprávě také uvedl, že tým má nyní lepší představu o tom, na co se musí zaměřit. Ve výčtu nechybí vyšší kadence nového obsahu, stejně jako vylepšený netcode a matchmaking.

Zároveň slibuje, že veškerý herní postup, kterého hráči v betě dosáhli, bude převedený do plné verze. To se týká i nákupů a otevřeného obsahu.

MVPs, thank you for the support during Open Beta! The feedback and inspiration has been amazing. Open Beta will close on June 25 as we prepare for full launch in early 2024. #MultiVersus will be back better than ever with new content, features, modes & more when we return. pic.twitter.com/6NOCMRDBrp