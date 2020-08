MS připomíná: Ovladače pro Xbox One budou kompatibilní s novou generací

Včera jste si u nás mohli přečíst Jirkův článek shrnující dostupné informace ohledně funkcionality ovladačů DualShock 4 na PlayStation 5. Ve zkratce se dá říci, že s novými hrami ovladač z minulé generace kompatibilní nebude, ale hry z PlayStationu 4 si s ním na nové konzoli zahrát lze. Doplňme, že u ovladačů od třetích stran to nemusí platit s jistotou a funkčnost je třeba ověřit u konkrétních výrobců. Na druhou stranu na nové generaci stále budete bez problémů moci využívat ovladače PS Move pocházející z éry PlayStation 3, kompatibilní bude i headset PS VR.

Konkurenční Microsoft s reakcí příliš neotálel a na oficiálním účtu na Twitteru připomněl, jak to bude na Xboxu. Tam stále platí dříve slíbený fakt, že ovladače z aktuální generace budou kompatibilní i s tou příští. Platí to pro standardní Xbox One Controllery, ale i pro jejich elitní mutaci. Taktéž budete na Xboxu Series X moci využít aktuálně pořízený Adaptive Controller a kompatibilita je přislíbena i pro ovladače od značky SCUF.

ICYMI: Xbox Series X is backwards compatible with ALL Xbox One controllers across ALL games

Official Xbox Controllers

✨ Xbox Adaptive Controller

Xbox Elite Wireless Controllers

⚡️ SCUF Controllers pic.twitter.com/f8URC3iJXr