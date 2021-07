Mrazivá strategie Frostpunk se na konzolích konečně dočkala dodatečného obsahu

22. 7. 2021 13:46 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Postapokalyptická budovatelská strategie je na konzolích konečně kompletní. Frostpunk od polského studia 11 Bit vyšel na PlayStationu 4 a Xboxu One už na konci roku 2019, konzolisti si ale na rozdíl od hráčů na PC nemohli užívat tří poměrně obsáhlých balíčků, které tvůrci uvolnili v průběhu let po vzniku základní hry.

Od včerejška je to nicméně minulostí a DLC The Rifts, The Last Autumn (recenze) a On the Edge už na konzolích od Sony a Microsoftu najdete jednotlivě, stejně jako kompletní edici se základní hrou za zvýhodněnou cenu. Rozšíření pro Frostpunk zahrnují jak nové kampaně a scénáře, tak třeba i rozšíření možností stavění a herních mechanismů.