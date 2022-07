Mobilní aplikace Nintendo Switch Online vás konečně nechá se přátelit s lidmi

28. 7. 2022 13:10 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Jestli se mezi herními firmami někdo může pyšnit nálepkou konzervy, která rozhodně nenaskakuje na módní trendy, i když by to dávalo smysl a mohlo vydělat miliony dolarů, je to rozhodně Nintendo. I dnešní novinka je z ranku „nechápu, že tuhle funkci neměla mobilní aplikace už dávno“, ale co naděláte.

V rámci Nintendo Switch Online (App Store, Google Play) teď můžete odesílat žádosti o přátelství na svém mobilním telefonu, aniž byste museli zapínat konzoli. A to všemi obvyklými způsoby - přepsáním kódu, kliknutím na odkazem, případně oskenováním QR kódu. Ovšem pozor: V mobilní aplikaci stále není možné ony žádosti o přátelství přijímat. Inu, zřejmě nemůžeme chtít po Nintendu všechno najednou.

A ještě jedna méně příjemná zpráva pro některé uživatele zařízení od Applu - nová verze aplikace vyžaduje iOS ve verzi 14.0 nebo vyšší. Na starších verzích systému ji už nebude možné spustit.