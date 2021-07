MMORPG Guild Wars 2 dostane nové rozšíření

28. 7. 2021 12:31 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Možná vás to překvapí, ale Guild Wars 2 stále žijí. A co víc, do MMORPG, které spatřilo světlo světa už v roce 2012, míří nové obsáhlé rozšíření s názvem End of Dragons.

V rámci něj se můžete podívat na nový kontinent jménem Cantha, rybařit a cestovat s přáteli na vlastní loďce, naučit se bájnému umění dračí magie či si odemknout některou z devíti nových elitních specializací. Kromě toho také budete moci osedlat masivní obléhací želvu.

Příběh se točí kolem dračího cyklu, jenž odpradávna udržoval svět při životě, ale nyní kolabuje. Na vás je, abyste zachránili budoucnost. Příležitost k tomu dostanete v únoru 2022, kdy End of Dragons dorazí na servery.