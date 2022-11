Milujete ovladač k Xboxu 360? Nejoblíbenější gamepad se vrací ve verzi pro novou generaci

Názor, že je ovladač k Xboxu 360 tím nejlepším v historii, sice nesdílím, ale v okolí se s ním setkávám relativně často. Pokud patříte k jeho příznivcům, patrně vám srdíčko zaplesá u oznámení výrobce periferií Hyperkin. U příležitosti 17. narozenin Xboxu 360 tahle firma vydává oficiálně licencovanou repliku gamepadu kompatibilní s Xboxem Series X/S a Windows 10/11.

Staronový ovladač s názvem Xenon (podle kódového označení konzole) disponuje rozložením páček a tlačítek, na které jste možná ještě pořád zvyklí, ale zároveň nabídne i nějaké ty soudobé vymoženosti jako tlačítka Menu, View a Share či zdířku na sluchátka. Bohužel se na rozdíl od originálu neobejdete bez neustálého připojení prostřednictvím USB-C – baterky se do verze od Hyperkinu vložit nedají.

Cenu výrobce zatím neoznámil, můžete se nicméně těšit na čtyři barevné varianty: původní bílou, černou, červenou a růžovou.

Today, 17 years ago, the #Xbox360 launched to much acclaim. Now announcing the Xenon, a replica of the official #Xbox 360 Controller - licensed with Designed for Xbox - for Xbox Series X|S/Xbox One/Windows 10|11 PCs.



Full circle. Back in control.



Details to come!#Keep05Alive pic.twitter.com/3ElNhLNdrN