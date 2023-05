Midnight Suns vyjdou příští týden na konzole minulé generace

3. 5. 2023 12:30 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Superhrdinská taktická strategie Midnight Suns od studia Firaxis klamala tělem. Místo marvelovské jednohubky a mírně přetexturovaného XCOMu jsme nakonec dostali masivní dílo plné příběhu a dialogů, což Patrika okouzlilo natolik, že hru v loňské recenzi ocenil osmičkou.

Kdo však má k dispozici pouze jednu z konzolí minulé generace, nemohl zatím posoudit, co je na jeho verdiktu pravdy. Tento nelichotivý stav nicméně potrvá pouze do 11. května, tedy příštího čtvrtka. Tehdy totiž Midnight Suns vychází i na PlayStation 4 a Xbox One. Ten samý den také dorazí čtvrté a poslední DLC Blood Storm, které do hry přidává Storm jako hratelnou postavu. Ve třech předchozích rozšířeních přibyli Deadpool, Venom a Morbius.

O poznání méně příjemnou novinu si však vyslechnou majitelé Switche. Hra se původně plánovala vydat i na konzole od Nintenda, ale verze pro Switch byla zrušena. Žádné bližší podrobnosti ohledně důvodů tohoto rozhodnutí tvůrci nesdělili.