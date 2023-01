České studio Grip spolupracovalo na vývoji Midnight Suns

26. 1. 2023 16:40 | Novinky | autor: Jan Slavík

Vývojářské herní studio GRIP Studios (dříve GRIP Digital) založili Jakub Mikyska a Jan Cabuk už v roce 2010. Podnikání se evidentně daří, firma má momentálně pobočky v Praze i Brně a zaměstnává přes sto dvacet vývojářů.

Základním stavebním kamenem jejich práce je strategie, kterou studio nazývá GameDev 2.0. Ve zkratce se jedná o spolupráci různých herních studií po světě a společný vývoji titulů. „Žádné studio nemá kompletní skillset pro vydání AAA hry. Je tedy přirozený vývoj, že se průmysl posouvá tímto směrem, který je znám například z automobilového průmyslu. Automobilky také nevyrábí auta samy, ale používají dodavatele na jednotlivé komponenty“, říká Cabuk.

Není to až tak přelomová myšlenka, outsourcing v různých formách existuje i v herním průmyslu už nějaký ten pátek, ale nespravuj, co funguje, není-liž pravda? A studiu GRIP to opravdu funguje na výbornou, což dokládá třeba fakt, že mělo možnost přiložit ruku k dílu při vývoji výborné příběhové tahovky Marvel's Midnight Suns od studia Firaxis, která Patrikovi učarovala natolik, že ji v recenzi hodnotil osmičkou. Něco takového bych si také se ctí přidal do portfolia.

„Jsme hrdí na to, že jsme se mohli podílet na vývoji Marvel’s Midnight Suns, která v prvních týdnech od vydání sklízí velmi pozitivní recenze. Jsme rádi, že jsme mohli i my v Gripu přispět svou troškou k jejich úspěchu,“ komentuje to Mikyska. Na čem přesně studio s Firaxis Games spolupracovalo, ale bohužel nesděluje.

Čas se nudit nebude ani nadále. Studio hlásí, že momentálně pracuje na dalších pěti AAA hrách, které budou letos vycházet, a do dalších projektů se zapojuje. Tak hodně zdaru!