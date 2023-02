Midnight Suns vítá Venoma a míří do slev

17. 2. 2023 13:40 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Soupisku (anti)hrdinů Midnight Suns rozšiřuje další postava z košatého univerza Marvelu. Po hubatém žoldákovi Deadpoolovi míří do taktické sociální strategie symbiont Venom. Stahovatelná expanze přinese deset unikátních schopností, nové příběhové mise, originální vylepšení opatství a čerstvou porci kosmetických předmětů, kterými můžete Spider-Manovu nemesis zkrášlit.

DLC Redemption bude k mání od 23. února. Po Venomovi pak budou následovat ještě dodatečné obsahové, kdy do hry přibudou Storm a Morbius. Midnight Suns navíc po oznámení zamířil do 40% slevy na všech platformách (byť na PlayStationu jenom pro předplatitele PS Plus). Sleva trvá do 20. února na Xboxu, 1. března na PlayStationu a 2. března na Steamu.