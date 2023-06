Microsoft zvedne cenu i kapacitu Xboxu Series S

11. 6. 2023 23:25 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Microsoft na své tiskovce představila novou iteraci konzole Xbox Series S v černé barvě s interním úložištěm o kapacitě 1 TB. Vylepšený Xbox Series S se na trh dostane 1. září a bude k dispozici za 349 USD, přičemž předobjednávky začínají dnes.

Původní Xbox Series S měl doporučenou maloobchodní cenu 299 dolarů a pouze 512GB úložiště, takže skok na 1 TB je výrazným zlepšením. Právě omezená disková kapacita byla a stále je (při dnešních velikostech her…) jednou z největších nevýhod jinak sympaticky dostupné konzole.

Cena 349 USD za černý model Xbox Series S znamená navýšení o 50 USD za dalších 512 GB úložného prostoru a už jen fakt, že se Microsoft do něčeho takového pouští naznačuje, že je o levnější variantu Xboxu pořád zájem. Minimálně takový, že to Microsoftu za to stojí.