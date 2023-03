Microsoft věří, že Call of Duty na Switchi pojede bez problémů

13. 3. 2023 13:15 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Nebudeme si nic nalhávat: Nintendo Switch nepatří mezi nejvýkonnější konzole. Někoho by tak mohlo napadnout, jak na něm chce Microsoft po akvizici Activision Blizzardu vydávat Call of Duty. Ve vyjádření pro britský Úřad pro hospodářskou soutěž se Activision dušuje, že to nebude problém a s porty na přenosná zařízení mají ve firmě bohaté zkušenosti.

„Engine, na kterém běží Warzone, je vyspělý a optimalizovaný pro široké spektrum zařízení. Warzone podporuje grafické karty, které vyšly v roce 2015, tedy ještě před vydáním Switche v roce 2017. Strany jsou přesvědčeny, že kromě Warzone lze tituly ze série CoD optimalizovat tak, aby běžely na Switchi v den vydání,“ uvádí Microsoft a pro podporu svého tvrzení vyjmenovává, že existují switchové verze her jako Apex Legends, Doom Eternal, Fortnite nebo Crysis 3.