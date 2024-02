Microsoft se ohradil proti nařčení FTC, Activision prý chtěl propouštět tak jako tak

9. 2. 2024 15:30 | Bleskovky | autor: Adam Homola

V právním dopise, který je odpovědí na včerejší upozornění FTC, Microsoft tvrdí, že Activision Blizzard plánoval propouštění již před bedlivě sledovanou akvizicí. To je v rozporu s tvrzením FTC, že nedávné propouštění v herní divizi Microsoftu, obzvláště v Activision Blizzardu, je zase v rozporu s tím, co Microsoft tvrdil během soudů před akvizicí.

Microsoft se teď totiž nově dušuje, že Activision Blizzard, ještě coby nezávislá společnost, plánoval poměrně rozsáhlé rušení pracovních míst. K tomu by tedy podle právníků Microsoftu došlo tak jako tak bez ohledu na to, jak by dopadly soudy a rozhodnutí regulátorů, kteří Microsoftu nakonec dovolili koupit Activision Blizzard. Na čí straně je pravda? Pokud FTC bude pokračovat i nadále, uvidíme možná u nějakého potenciálního soudu.