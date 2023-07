Microsoft přinese ve spolupráci s Želvami Ninja ovladač s vůní pizzy

Do kin pomalu míří animák Želvy Ninja: Mutantí chaos, čehož se rozhodl využít i Microsoft. K této příležitosti vytvořil poměrně bizarní kus hardwaru v podobě limitované edice ovladačů.

Nejenže jsou graficky vyvedené po vzoru čtveřice hlavních hrdinů, ale do každého bude zabudovaný navoněný kousek pizzy. Takže pokaždé, když se vám začnou sbíhat sliny, stačí si přičichnout ke svému gamepadu a dostanete chuť ještě větší.

Bohužel tyto ovladače nebudete moct zakoupit v běžné distribuci. Jediný způsob, jak se k nim dostat, je výhra v momentálně probíhající soutěži. Připojíte se do ní tak, že budete na sociální síti Twitter X sledovat účet Xbox Game Pass a retweetnete soutěžní příspěvek. Soutěž trvá do 13. srpna. Více informací se dozvíte v článku na Xbox Wire.

Cowabunga! Xbox is joining forces with @TMNTMovie Mutant Mayhem by giving away pizza-scented controllers, perfect for @XboxGamePass and @Minecraft turtle-icious game content. See #TMNTMovie #MutantMayhem only in cinemas around the world August 2023!https://t.co/BqW9xo3fMr