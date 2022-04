Meta hra The Stanley Parable míří na konzole a nabádá ke vzpouře pravidlům

1. 4. 2022 12:32 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Kdo by neznal The Stanley Parable, nezávislý hit z roku 2013, který vycházel ze stejnojmenného modu a chytře se strefoval do iluzorních herních voleb. Studia Crows Crows Crows a Galactic Café už v roce 2018 oznámila The Stanley Parable: Ultra Deluxe pro konzole, aby se dlouze odmlčela a nyní vyrukovala s trailerem avizujícím datum vydání 27. dubna 2022 pro PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One a Switch.

Tohle datum není vybrané náhodně - kancelář hlavního hrdiny Stanleyho se nachází v místnosti 427, což je číslo linoucí se celou hrou a v americkém formátu, kde se měsíc uvádí první, tak datum dává perfektní smysl. Upoutávka je pak předělávkou původního launch traileru, ale s tím rozdílem, že se Stanley rozhodne svůj rutinní pracovní den strávit tak trochu jinak. Bylo to ale opravdu jeho rozhodnutí? Nebo mu do ucha šeptali temní bohové hlubin?

V The Stanley Parable: Ultra Deluxe se každopádně můžete těšit na nový obsah, návrat Kevana Brightinga v roli vypravěče a zejména na vizuální a technická vylepšení plynoucí z přechodu na engine Unity.