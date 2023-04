Matthew Mercer dabuje Ganondorfa v nové Zeldě

14. 4. 2023 10:02 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

S finálním trailerem před vydáním The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vyplouvají na povrch další dílčí informace o chystané exkluzivitě pro Nintendo Switch. Například, že anglickou verzi úhlavního záporáka Ganondorfa nadaboval Matthew Mercer. Znamená to, že Ganon bude mít v příběhu větší roli a více textu?

I just got the go-ahead from Nintendo, so I can FINALLY announce my absolute pleasure to be voicing Ganondorf in the Legend of #Zelda : #TearsoftheKingdom.



An immense honor that I have thrown myself into doing justice. pic.twitter.com/GDtoWRUHDx — Matthew Mercer (@matthewmercer) April 14, 2023

Mercer je totiž ostřílený dabér, který propůjčuje svůj hlas postavám z anime a her už téměř dvacet let. Jeho poslední role byly například mužská verze hlavní postavy Hunter v Midnight Suns, Cole Cassidy v Overwatch 2, Goro Majima v Yakuza: Like a Dragon. Ztvárnil také celou řadu menších postav v Death Stranding, Metal Gear Solid V a Personě 5. V anglickém dabingu pak namlouvá kapitána Levi Ackermana z anime Attack on Titan.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vychází 12. května exkluzivně na Nintendo Switch.