Marvel vs. Capcom Fighting Collection nevyjde na Xboxu a hráči se hněvají

19. 6. 2024 12:29 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Na včerejším Nintendo Directu byla oznámena mimo jiné i kompilace bojovek Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, která zahrnuje hned sedmičku her. Najdete tu X-Men Children of the Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes, Marvel vs. Capcom 2, a taky poměrně raritní mlátičku The Punisher.

Tato kolekce vyjde kromě Switche také na PC a PS4, konzolové verze navíc dostanou krabičkovou verzi. Z neznámého důvodu ale Capcom vynechává Xbox a majitelé konzolí od Microsoftu nejsou právě nadšeni. Svou frustraci vyjadřují na sociálních sítích, tak uvidíme, jestli se podaří rozhodnutí vydavatelství ještě nějak ovlivnit.