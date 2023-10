Mark Hamill vzpomíná na temnotu a násilí spjaté s jeho rolí Jokera v herní sérii s Batmanem

V druhé polovině října oslavila své již 12. výročí velebená akční adventura Batman: Arkham City. Jedná se o pravděpodobně nejoblíbenější díl z celé původní batmanovské trilogie od studia Rocksteady, za což jistě může nejenom vybroušená hratelnost a temný příběh, ale také Joker s hlasem legendárního Marka Hamilla (děkujeme webu PC Gamer).

12 years & a day ago today.

Freed from the constraints of television's Standards & Practices Dept. (TV censors) & aimed at a more mature audience, the Arkham trilogy was dark, gritty & extremely violent. This was a whole new Joker for me.



vs https://t.co/bn2GXuDxQ3