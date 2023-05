Magic: The Gathering Arena vyjde tento měsíc na Steamu

9. 5. 2023 11:36 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Magic: The Gathering Arena je digitální verze populární karetní hry, která svou cestu odstartovala už v roce 2017. Od té doby se výrazně proměnila, vyšla na platformě Epic Games Store a taktéž na mobilech se systémy Android a iOS. A brzy se také konečně dočkají hráči na Steamu.

Na tuto platformu titul dorazí již tento měsíc, přesněji 23. května. Novinku tvůrci oznámili během pátku v rámci akce MagicCon Minneapolis a vzhledem k tomu, že k vydání mělo dojít někdy na podzim, se jedná o příjemnou, překvapivou zprávu. Pokud tedy odhlédneme od faktu, že úplně původně tato verze měla vyjít už v minulém roce. Špatné zprávy se ovšem týkají chystaného konzolového portu. Ten měl dorazit letos, avšak aktuálně se ho hráči dočkají nejdříve v roce 2024. Ba možná ještě později.

Nicméně vydání na Steamu rozhodně může přinést významnou porci nových hráčů, kteří se ponoří do rozlehlého zážitku, jenž nedávno přivítal edici March of the Machine, která završila aktuální příběhový oblouk.