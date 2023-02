Lovení příšer Wild Hearts nebude mít mikrotransakce

3. 2. 2023 10:54 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Vydání akční adventury Wild Hearts, ve které budete lovit přerostlá monstra, je za rohem. Šéfproducent hry Lews Harvey v otevřené diskuzi na Redditu prozradil pár detailů, se kterými mohou odvážní lovci počítat. Předně, že hra nebude mít mikrotransakce a vývojářský tým ji hodlá podporovat bezplatným obsahem i po vydání.

Stojím si za tím, že absence mikrotransakcí by měl být standard, a nikoliv něco, čím by se vývojáři měli chlubit, ale budiž jim k dobru, že se do dodatečné monetizace nenechali přemluvit svým vydavatelem. Tím je totiž extra zpoplatněním nechvalně proslulé EA. Dále by ve hře mělo být přes dvacet Kemono, tedy obrovských monster, které budete moci lovit buď sólo, nebo ve skupině přátel.

Wild Hearts vycházejí 17. února na současnou generaci konzolí a PC.