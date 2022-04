Lost Ark dostane v následujících měsících nové hratelné postavy, oblast a mód

6. 4. 2022 12:07 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Zájem o akční MMORPG Lost Ark sice pomalu opadá, ale stále jde o jednu z nejhranějších her na Steamu. Ti, kteří s ní vytrvají alespoň do května, se mohou těšit na spoustu nového obsahu. V průběhu dubna přibude nová hrdinka Glavier z pokročilé třídy Martial Artist, která se ohání kopím a kůsou. V dubnu se rovněž vydáte na průzkum nového kontinentu South Vern spadajícího do třetího tieru.

V květnu budete mít příležitost zahrát si za Destroyera z pokročilé třídy Warrior, který na bojišti nadělá pořádnou paseku svým obřím kladivem. Doprovodí ho nová týdenní aktivita Trial Guardians Raids, v níž máte za úkol porazit tři strážce podmíněné úrovní vaší výbavy. Každý týden jeden ze strážců zmizí a nahradí ho jiný. Více o chystaném obsahu v oficiální zprávě.