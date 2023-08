Looter-shooter The First Descendant se chystá na otevřenou betu

22. 8. 2023 8:25 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Nexon už nějakou dobu připravuje free-to-play looter-shooter akci The First Descendant, která kromě naleštěného vizuálu chce přinést i svižné střílení, které se docela podobá populárnímu Warframe. Jestli to zní jako něco, co by vás mohlo bavit, už si můžete v kalendáři zakroužkovat 19. až 25. září, kdy proběhne otevřená beta.

Jejím obsahem bude několikero misí, celkově 13 herních postav, 9 obřích bossů i kousek příběhu. Kromě toho v ní tvůrci představí přepracovaný systém vývoje postav, ale také pořádně vyzkouší funkčnost hraní mezi jednotlivými platformami.

Titul vyjde na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Na novějších konzolích si hráči budou moci vybrat mezi dvěma herními režimy. Jeden tradičně upřednostní kvalitu a 4K před plynulostí, zatímco druhý zacílí na 60 snímků za vteřinu. Verze pro PlayStation 5 bude nabízet i podporu funkcí ovladače DualSense.