14. 6. 2021 0:11 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Square Enix během své tiskové konference na E3 2021 ukázal nový trailer pro remasterované první dva díly Life is Strange – tedy jedničku a její prequel Before the Storm. Tvůrci jim vylepšili engine, těšit se můžete na lepší nasvícení scén či plynulejší animace, a to včetně těch obličejových.

Oba remastery si můžete pořídit samostatně v remasterované kolekci vycházející 30. září letošního roku či jako součást ultimátní edice nového dílu Life is Strange: True Colors, které vyjde 10. září.