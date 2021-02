Letošní Call of Duty podle spekulací vyvíjí studio Sledgehammer Games

Autoři Call of Duty: WWII, studio Sledgehammer Games, prý stojí za letošním dílem slavné střílečkové série. S touto informací přišel twitterový účet ModernWarzone, který v minulosti stál za množstvím později potvrzených úniků a odvolává se na několik vzájemně ověřených anonymních zdrojů. I tak tuto zprávu ovšem berte s rezervou.

The next #CallOfDuty title is 100% being developed by @SHGames.



While this information isn’t official, it doesn’t need to be taken with a grain of salt. https://t.co/4kHqmbaiAs