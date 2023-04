LEGO nejspíš chystá stavebnici s Pac-Manem

24. 4. 2023 13:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Zřejmě se plánuje další spojení populární dánské stavebnice LEGO a legendární videohry. Podle twitterového účtu Falconbricks by 1. června měl do obchodů dorazit set s názvem Pac-Man Arcade Machine, tedy miniatura slavného hracího automatu s Pac-Manem a duchy. Cena by se v přepočtu měla pohybovat kolem 5 700 korun.

Z obrázku s nízkým rozlišením toho nejde moc dalšího vyčíst. Například nakolik bude automat skutečně automatem. S počtem 2651 dílků ale rozhodně půjde o větší stavebnici, a tak bychom se mohli dočkat i četných interaktivních a pohyblivých prvků. Pro porovnání: LEGO Nintendo Entertainment System má dílků 2646 a LEGO Atari 2600 jich má 2532, velikostně by se tak Pac-Man mohl podobat těmhle dvěma starším stavebnicím.