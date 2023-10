Lego chystá stavebnice Animal Crossing

6. 10. 2023 13:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Populární dánská stavebnice Lego opět spojuje síly s Nintendem a chystá několik tematických sad s postavičkami z Animal Crossing. Není to zdaleka poprvé, co videohry pronikly do stavebnicových setů. Sběratelé se dočkali například konzolí NES, Atari, arkádového automatu Pac-Man, sestavit si můžete například úrovně z Maria nebo Sonica, Tallnecka ze sci-fi Horizon: Zero Dawn či droida BD-1 ze Star Wars Jedi.

Konkrétní podobu stavebnic zatím neznáme, podle serveru VGC by jich ale zatím mělo být celkem pět. Počet kostiček se má v jednotlivých sadách pohybovat mezi 164 až 535 u té největší, do obchodů by pak měly dorazit v březnu. Kratičký trailer výše zatím pouze předvádí Lego figurky některých obyvatel ostrova z Animal Crossing: New Horizons, například správce Toma Nooka nebo jeho asistentku Isabelle.