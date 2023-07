Larry „Major Nelson“ Hryb opouští Xbox

Po dvaceti letech opouští Microsoft Larry Hryb, programový ředitel Xboxu. Programátor známý také pod hráčskou jmenovkou Major Nelson se podílel na vývoji Xboxu 360, Xboxu One, Kinectu a služby Xbox Live. Provozoval také oficiální podcast Xboxu a spolupracoval na obrovské porci videoobsahu.

After 20 incredible years, I have decided to take a step back and work on the next chapter of my career. As I take a moment and think about all we have done together, I want to thank the millions of gamers around the world who have included me as part of their lives. (1/3)