Lady Gaga konečně ví, co je Fortnite. Bude v něm účinkovat

21. 2. 2024 16:30 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Když se pěti lety Lady Gaga otázala na Twitteru, co je to Fortnite, respektive v jejím podání Fortnight, samozřejmě vyvolala vlnu posměšků. Kdo by přece nevěděl o jedné z nejúspěšnějších her všech dob, že? Slavná zpěvačka se rozhodla svou chybu napravit a po vzoru jiných kolegů z řad celebrit se do hry podívá také.

Stejně jako Eminem, Travis Scott nebo třeba Ariana Grande bude i ona zvěčněna do podoby prémiového skinu. Kromě toho si ale její hudbu budete moci užít i v rytmickém herním režimu Fortnite Festival. Ten se s ní zítra přesune do své druhé sezóny, v té první měl výsadní pozici kanadský hudebník The Weeknd.