Kultovní RPG Undertale po šesti letech vychází na Xboxu

16. 3. 2021 13:50 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

RPG Undertale patří k nezávislým klenotům, který dokonce někteří lidé považují za jednu z nejlepších her vůbec. Směs klasického JRPG a filozofování (plus studnice četných memů) vyšla původně v roce 2015 na PC, v průběhu let se pak dostala na PS4, na Vitu a na Switch. Xbox v tomhle výčtu i po šesti letech chyběl – až dodnes.

Kultovní RPG od Tobyho Foxe si počínaje dneškem můžete zahrát na Xboxu One, potažmo Series X|S. Pořídit si ho můžete samostatně za necelých 15 dolarů, ale je také součástí konzolového Game Passu. Kvůli specifickým úpravám pro konzoli nejde o tu samou verzi Undertale, kterou najdete v PC variantě obchodu Microsoftu, bohužel si tak mezi nimi nemůžete přenášet uložené pozice a postup.