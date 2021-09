Krabička s prvním Sonicem se prodala za 9,3 milionu korun. Ani sám otec modrého ježka tomu nevěří

22. 9. 2021 14:03 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

A je tu další přemrštěná aukce, v níž se desítky let stará a nerozbalená hra prodala za absurdní peníze. Po sérii zabalených krabiček s Mariem přišla řada na ježka Sonica, který se v aukci od Goldin Auctions ve stavu 9,4/10 prodal za 430 500 dolarů, tedy zhruba 9,3 milionu korun.

Tuto zprávu na svém Twitteru sdílel Júdži Naka, který v pozici vedoucího programátora ve studiu Sonic Team pracoval na původní hře Sonic the Hedgehog. Výsledek aukce okomentoval slovy „Co to je“ a „Je to podvod?“ a „Je to podvod, že jo? Říkal jsem si, jestli uzrál čas pro Sonica docílit výšin.“

What's this https://t.co/U6BkQaWgHz — Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) September 21, 2021

Na jeho pochybnosti zareagoval sám zakladatel Golding Auctions Ken Goldin, který ho ubezpečil, že jde o férový prodej autentického předmětu skutečnému kupci. Vysvětluje, že o hry je teď stále větší zájem a tento Sonic byl jejich první aukcí hry. Aukce začínala na 3,2 milionech korun, takže se pravděpodobně několik investorů horlivě přehazovalo až do konečné absurdní výše.