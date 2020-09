Kouzelnickou battle royale Spellbreak už vyzkoušelo 5 milionů čarodějů

Spellbreak je další z her snažící se svézt na velice oblíbené vlně zvané battle royale. Její předností mají být kouzla, která po sobě s ostatními hráči metáte a zdá se, že to zafungovalo pro velkou spoustu hráčů. Dokazují to první čísla zveřejněná na Twitteru.

Od vydání hry v Epic Games Store a na konzolích, ke kterému došlo 3. září, si free-to-play titul vyzkoušelo na 5 milionů hráčů, což je opravdu skvělý výsledek. Nejvíc se hraje v USA, Japonsku a Brazílii. Otázkou ale je, kolik z těchto hráčů jen přišlo a hned zase odešlo…

Can you believe it?! Check out #Spellbreak's stats since launch:



5 MILLION PLAYERS

4 million hours watched on Twitch

️ 4 million messages in the Discord server

25 billion spell damage done



All those numbers are YOU. Thanks for making launch so incredible, Breakers! pic.twitter.com/PxnpnGlXrH