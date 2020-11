Kouřící Xboxy jsou hoax, Microsoft nedoporučuje kombinovat konzoli s vaporizérem

Jak jste si mohli přečíst v našem článku, na internetu se objevují první zprávy o technických problémech nových Xboxů. Kromě těch skutečných ale už několik dní můžete narazit i na vyloženě falešné, které by nepoučeným zájemcům o konzoli nebo novopečeným majitelům mohly nahnat pořádný strach.

Na různých fórech i na Twitteru se objevilo množství videí kouřících Xboxů (v tu chvíli konzole skutečně připomíná komín). Naštěstí se velmi rychle ukázalo, že jde o hoax a kouř nepochází z Xboxu, ale z vaporizérů, celá kauza je tedy dílem vtipálků mezi kuřáky.

We can't believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X.