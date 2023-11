Konzolové krabicovky Baldur's Gate III budou obsahovat všechny dosud vydané opravy

O tom, že je Baldur's Gate III pecka, snad nemá cenu debatovat, stejně tak ale nelze přivírat oči před faktem, že technický stav při vydání nebyl úplně stoprocentní. Tvůrci ze studia Larian už několik měsíců svědomitě pracují na opravách, které soustředili do již čtyř velkých patchů. A pátý je na cestě.

Michael Douse, který má ve studiu Larian na starosti vydávání, přišel na sociální síti X (dříve Twitter) s dobrou zprávou pro všechny, kdo mají zálusk na fyzickou edici pro konzole: Disky s hrou budou obsahovat i onen pátý patch, hráče by proto mělo čekat buďto žádné, nebo jen minimální dodatečné stahování, než se ponoří do Zapomenutých říší.

The Xbox retail version, which plays across 3 discs, will ship with Patch 5 on disc. Which is really good news. These things have lead times, as you know. Working on the exact version for PlayStation 5.