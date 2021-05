Konzolové Baldur’s Gate: Dark Alliance se ocitne na současné generaci

7. 5. 2021 15:20 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Pokud nemáte PlayStation 2, původní Xbox, GameCube nebo Game Boy Advanced, mimo emulátory jste si dosud první konzolový díl Baldur’s Gate nemohli zahrát. To se nicméně dnešním dnem změní: Interplay a Wizards of the Coast vydávají port RPG Baldur’s Gate: Dark Alliance, který dorazí na PlayStation 4, Xbox One a Switch. U prvních dvou jmenovaných samozřejmě můžete využít zpětné kompatibility s PlayStationem 5 a Xboxem Series X|S.

Dokonce se dočkáte vylepšené grafiky a podpory rozlišení až 4K na PS4 Pro, PS5, Xboxu One X a Xboxu Series X. Ve hře zůstává také lokální kooperace pro dva hráče. S verzí pro PC a mobily se počítá ještě v letošním roce.

Baldur’s Gate: Dark Alliance se u nás sice netěší takové popularitě jako počítačoví členové série, v dobových recenzích z roku 2001 se ale dočkalo chvály, a verze pro PlayStation 2 se dokonce stala konzolovým RPG onoho roku. Stejně jako ostatní Baldur’s Gate se odehrává ve světě Forgotten Realms s pravidly třetí edice Dungeons & Dragons.