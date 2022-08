Kolik stojí minuta traileru v show Opening Night Live předcházející Gamescomu?

1. 8. 2022 13:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Ať už je řeč o E3, The Game Awards, či Gamescomu, kolem těchto událostí a jejich show se točí obrovské peníze. A díky Opening Night Live, tedy show Geoffa Keighleyho, která otevírá brány Gamescomu, už máme i lepší představu o výši částek.

Gamescom na svém webu neskrývavě uvádí, kolik stojí opravdu drahocenné vteřiny času v rámci segmentu trailerů (díky PC Gameru). Za 30 vteřin musí partneři zaplatit v přepočtu 2 miliony korun, minuta vyjde na 3 miliony, devadesát vteřin na 4 miliony a za plné dvě minuty zaplatí zájemci přes 5 milionů korun.

PC Gamer požádal o komentář pořadatele Gamescomu, kteří se odmítli vyjádřit nějak konkrétněji, ale odpověděli, že většina her je do show zahrnutá zdarma. Dá se předpokládat, že kdo si zaplatí, má své místo jisté, zatímco ostatní mohou pouze doufat, že je Keighley do své show zařadí.