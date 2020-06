Kodžima kryptickými tweety naznačuje možné pokračování Death Stranding

Duchovní otec série Metal Gear a autor loňského Death Stranding se už v minulosti nechal slyšet, že pokud se dobrodružství Sama Portera Bridgese má dočkat druhého dílu, nebude to přímé pokračování jedničky. Nyní se Hideo Kodžima podělil o snímky z práce z domova a stejně jako si s fanoušky v náznacích pohrával vždycky, hraje si s nimi i nyní.

Na jeho pracovním stole totiž leží miminko, které značně připomíná právě BB z Death Stranding. V dalším tweetu se pak dělí o hudbu, kterou zrovna poslouchá, což ovšem tentokrát není to, co hráče zaujalo – všimli si spíše nakresleného konceptu vesmírné lodi s jedním zajímavým detailem. Na vesmírném vozítku je napsáno BRIDGES. Že by se Death Stranding 2 odehrávalo ve vesmíru? Odkazů na přistání na Měsíci je koneckonců v první hře dost a dost.

Working on the concept with listening to “OASIS” by Kitaro I recently bought. I(I used to have the vinyl) Love the illustration by Shusei Nagaoka. pic.twitter.com/hRLyZmnhe5