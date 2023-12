Kódy na The Day Before se po stažení hry prodávají i za 4500 korun

19. 12. 2023 15:45 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Mohlo by se zdát, že kauza hry The Day Before jejím stažením z prodeje, vracením peněz zklamaným zákazníkům a zánikem (respektive přejmenováním) studia Fntastic jen několik dní po vydání, konečně skončila.

Opak je ale pravdou. Jeden z nejbizarnějších příběhů herního průmyslu je dárkem, který nepřestává dávat – alespoň si to zřejmě myslí prodejci, kteří teď klíče na hru nabízejí za 200 dolarů (skoro 4500 korun), jak upozorňuje na X (dříve Twitter) uživatel SRGarrus. Účty se hrou se prodávají až za tisícovku (skoro 22 500 korun).

Jen připomenu, že se The Day Before původně pyšnilo cenovkou 40 dolarů (zhruba 900 korun) a zvládlo prodat zhruba 200 tisíc kopií. Za více než polovinu z nich ale tvůrci nakonec vraceli peníze. Zároveň se rozhodně nedá říct, že byste koupí už tehdy neprohloupili – nehotová, rozbitá multiplayerová střílečka poskládaná z nakoupených assetů byla zkrátka drahá i zadarmo. Pokud ale cítíte sběratelské puzení a zavětřili jste v The Day Before příští P.T., neváhejte. Levnější už klíče nebudou!