King’s Bounty 2 letošek nestíhá

26. 8. 2020 11:27 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Aktuální vlastník práv značky King’s Bounty, ruský 1C Entertainment, původně počítal s vydáním nového dílu King's Bounty 2 v letošním roce, ale bez udání důvodu, kterým zčásti může být situace s koronavirem a zčásti cokoliv jiného, sahá po odkladu.

Nově se s mixem tahové strategie a fantasy RPG počítá v březnu roku 2021 a k platformám PC, PlayStation 4 a Xbox One se přidává i Switch. Bylo by na místě zařadit do seznamu i novou generaci konzolí, ale o tom zatím žádné zprávy nemáme.

1C zároveň uzavřela spolupráci s Deep Silver, který se postará o vydání a distribuci hry.