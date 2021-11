Kingdom Come: Deliverance prodalo přes 4 miliony kopií

Skupina Embracer krátce před zveřejněním finanční zprávy za druhý kvartál aktuálního fiskálního roku oznámila, že středověké RPG Kingdom Come: Deliverance od tuzemských Warhorse Studios překonalo hranici čtyř milionů prodaných kopií. Posledním zveřejněným číslem byly tři miliony kusů, o kterých vydavatelství informovalo loni v červnu.

Na tři roky starou singleplayerovou hru není milion kopií za necelý rok a půl rozhodně špatný výsledek. České herní studio má momentálně plné ruce práce s přípravou nového projektu a stále oficiálně neoznámilo, zda půjde o pokračování Jindrova dobrodružství, či nikoliv.

Some final news before the Q2 earnings release tomorrow. :)



Warhorse Studios $EMBRAC's Kingdom Come: Deliverance has now sold 4 million units since its release in February 2018, up from 3M units sold as of June 2020. pic.twitter.com/KdIq8Mq7kR