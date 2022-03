Kdo si připlatí, může už teď hrát závodní simulaci Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

14. 3. 2022 14:59 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Milestone zpřístupňuje již pátý díl své závodní motocrossové série Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 těm hráčům, kteří si na PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One či Xboxu Series X|S předobjednali speciální edici. Jedná se o obvyklý třídenní předběžný přístup.

Všichni ostatní hráči včetně těch, kteří preferují počítače, se nových motorek dočkají již 17. března. Starší generace obou konzolí pak podporují bezplatný upgrade na konzole nové. Nový díl rozšiřuje zaběhnutou kariéru o péči o vašeho závodníka, kterého nově ovlivní pády a zranění a musí se držet v kondici, chce-li dosahovat výsledků.

Novým tutoriálem vás provede slavný závodník Ricky Carmichael, který vám objasní, jak celá motocrossová soutěž funguje. Nechybí propracovaný editor tratí a velká otevřená mapa s mnoha tratěmi, výzvami a sběratelskými předměty, které můžete objevovat sami nebo s přáteli.