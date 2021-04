Kde je LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, ptáte se? Má zpoždění

Nevím, jak vy, ale já na LEGO hrách ujíždím. Ne sám, ale v kooperaci. Bezhlavé rozbíjení kostiček a osobitý humor pozměňující předlohu tvoří skvělou gaučovou zábavu. Proto napjatě vyhlížím dlouho očekávané LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, které ne a ne vyjít. A konec čekání se bohužel neblíží.

Tvůrci hry ze studia TT Games na svém Twitteru oznámili odklad plánovaného okna vydání z jara na neurčito. „Všichni v TT Games pracujeme na plné obrátky, aby LEGO Star Wars: The Skywalker Saga byla největší a nejlepší LEGO hra. K tomu ale potřebujeme ještě víc času. Nestihneme plánované jaro a sdělíme vám náhradní termín, jak jen to bude možné,“ stojí v příspěvku.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga je v plánu pro PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch.

Thanks to all our fans for your continued patience. pic.twitter.com/tCDV9Ikftd