Karanténní hit Among Us konečně dorazí i na konzole

30. 4. 2021 13:38 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Among Us byl od roku 2018 spícím hitem, který vyčkával, až o dva roky později udeří covid-19 a uvězní hráče v jejich domovech. Dosud jste si tuhle online blafovací záležitost mohli zahrát na mobilech, PC a od konce roku také na Switchi, nyní se ale chystá ještě na Xbox a PlayStation. A jestli vám není jasné, o co přicházíte, protože jste ji ještě nezkoušeli, podívejte se na náš redakční GamesPlay.

zdroj: Vlastní

Zatím není jasné, jestli se na notoricky odtažitém PlayStationu dočká Among Us crossplaye s ostatními platformami. Dostat všechny kamarády ve skupince čtyř až deseti lidí na jednu platformu bude asi zatraceně náročné, tak snad Sony svolí a všichni si budou moct lhát a hrát se všemi jako doposud. Na PS4, PS5, Xbox One a Series X/S by Among Us mělo dorazit v letošním roce.