4. 3. 2022 10:35 | Bleskovky | autor: Václav Pecháček

Dneska jsme se s Alešem měli znovu vrhnout do víru nemilosrdné středověké politiky v LongPlayi Crusader Kings III, ale bohužel vás o video musíme ochudit. A chcete-li si na někom vybít frustraci, máme pro vás viníka! Je jím sníh, jehož náhlý nával znemožnil mistru Smutnému cestu do redakce. Proto vás svorně vyzýváme, abyste si vzali fén a jali se rozpouštět co nejvíc té zákeřné bílé přikrývky, ať příště ví, že si nemá dovolovat padat na koleje.

LongPlay si dáme příští týden. Díky za pochopení!