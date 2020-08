K používání virtuální reality Oculus budete od října potřebovat facebookový účet

Uživatelé headsetů s virtuální realitou od firmy Oculus si budou muset svůj účet propojit s účtem na Facebooku. Společnost, kterou Facebook vlastní od roku 2014, to včera oznámila na svém Twitteru.

Počínaje letošním říjnem se všichni prvouživatelé Oculu musí přihlásit svým facebookovým účtem. Existující účty Oculus mohou uživatelé bez propojení používat do 31. prosince 2022, pak bude jejich podpora ukončena.

Co se týče her a aplikací, které si zákazníci zakoupili pod Oculem, Facebook tvrdí, že podnikne kroky, aby si je uživatelé mohli nechat, ale dá se prý očekávat, že některé z nich už fungovat nebudou.

Oznámení na Twitteru vyvolalo velmi negativní reakce, z nichž některé poukazují na vyjádření zakladatele Palmera Luckeyho, který při odkoupení Oculu Facebookem sliboval, že se lidé nemusí přihlašovat na Facebook, když si chtějí zapnout Oculus Rift.

If you’re an existing user and already have an Oculus account, you’ll have the option to log in with Facebook and merge your Oculus and Facebook accounts.



If you’re an existing user and choose not to merge your accounts, you can continue using your Oculus account for two years.