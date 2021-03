K hraní free-to-play her a chatování s přáteli na Xboxu už nebudete potřebovat Xbox Live Gold

Doba se mění a i sám velký Microsoft se musí přizpůsobit dnešním podmínkám. To, že se na konzolích musí platit měsíční poplatky za pouhou možnost hrát onlinové hry, je stále standardem, ale když je taková funkce vyžadovaná i u free-to-play titulů, jejich označení zcela postrádá smysl.

Microsoft proto v tuto chvíli testuje se svými Insidery nadcházející systém, díky kterému už nebude pro hraní free-to-play her na Xboxu vyžadované členství v Xbox Live Gold. To samé se týká i chatování s přáteli, které je momentálně rovněž podmíněno předplatným. Doufejme, že se tyto velmi žádané změny dostanou do ostrého provozu co nejdřív.

Xbox Insiders in Alpha Skip Ahead & Alpha today we are flighting some new features. Multiplayer in Free-to-play games, Looking 4 Groups and Party Chat on Xbox no longer requires an Xbox Live Gold membership as we flight and test these service changes ahead of general availability